В Прикамье заведениям общепита разрешили работать в ночное время

Пермские власти сняли ограничения на работу в ночное время для кафе, ресторанов и других заведений общепита. Об этом сообщили в администрации губернатора Прикамья.

Разрешение начинает действовать с 7 марта, ранее предприятиям общественного питания было запрещено работать с часу до шести утра, сейчас это ограничение убрано.

Тем не менее, ряд запретов, касающихся работы баров и ресторанов, продолжает действовать. Столики должны находиться на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга, сотрудники и посетители обязаны соблюдать санитарные меры. Также пока запрещены банкеты и прочие корпоративные мероприятия.