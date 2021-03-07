В Саратове около 41 тысячи человек остались без холодной воды

В Саратове в воскресенье из-за коммунальной аварии без холодной воды остались свыше 500 домов, в которых проживает около 41 тысячи человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария на водоводе случилась в воскресенье в Кировском районе города в первой половине дня. На коммунальном объекте в районе дома №32 по улице Навашина разгерметизировалась задвижка диаметром 500 миллиметров. В итоге водоснабжающая организация "Концессии водоснабжения - Саратов" приняли решение по отключению водовода диаметром 900 миллиметров с 15.00 по московскому времени.

В результате в зону отключения попали 531 дом в Ленинском и Кировском районах города (в том числе в частном секторе 343 дома). В них проживает почти 41 тысяча человек. Кроме того, воды теперь нет в девяти социальных объектах, среди них школа, семь детсадов и "Горбольница №8, роддом №4".

В ведомстве уточнили, что воду отключили после предупреждения, чтобы сотрудники учреждений смогли ее запасти. Коммунальщики надеются справиться с аварией к 13.00 понедельника 8 марта.