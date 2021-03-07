В Дагестане более 150 тысяч человек остались без света из-за ветра

Из-за штормового ветра по районам республики наблюдаются массовые отключения электроэнергии. Без электроснабжения осталось около 151 тысячи человек, сообщает Минэнерго РФ.

Как информирует пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ", отключения электроснабжения зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Кармбудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале.

В восстановительных работах участвуют 147 энергетиков в составе 30 бригад. Электроснабжение потребителей планируется восстановить сегодня к 15 часам.

По данным "Россети Северный Кавказ", еще в двух республиках - Кабардино-Балкарии и Ингушетии - энергетики переведены в режим повышенной готовности.