Жительница Махачкалы ради внимания мужа инсценировала ограбление

Полицейские Махачкалы разоблачили местную жительницу, которая инсценировала собственное ограбление, сообщает МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

- Связала себя и ждала мужа. Муж пришел и вызвал сотрудников полиции, - рассказала гражданка на допросе.

Молодая женщина призналась, что все затеяла ради того, чтобы привлечь внимание супруга. Он поверил словам жены и сообщил полиции, что неизвестный похитил мобильный телефон и 45 тысяч рублей.

Сотрудники МВД провели следственные действия и изъяли вещественные улики. Однако в ходе беседы "потерпевшая" стала путаться в показаниях. Выяснилось, что для правдоподобности она разбросала вещи по квартире и спрятала гаджет под диван.

Полиция собрала материал для принятия процессуального решения.

- Уважаемые мужья, уделяйте внимание своим женам! Чтоб им не приходилось инсценировать нападения и привлекать к этому полицию! - обратились в республиканском МВД к мужчинам.