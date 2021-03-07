Сто лет назад начался первый штурм восставшего Кронштадта

7 марта 1921 года войска Михаила Тухачевского начали первый штурм восставшего Кронштадта. Моряки отчаянно сопротивлялись, но восстание было жестоко подавлено.

В марте 1921 года гарнизон крепости Кронштадт поддержал местных жителей в борьбе против политики "военного коммунизма" - продразверстки, развала промышленности, бедственного положения простых людей. Балтийские матросы приняли резолюцию с включением политических требований - "Власть Советам, а не партиям!". После того, как появились слухи о плане большевиков подавить восстание, моряки создали временный революционный комитет.

7 марта начался первый штурм Кронштадта силами армии, которой командовал Михаил Тухачевский. Он приказал взять взбунтовавшуюся крепость штурмом. Атаку вести стремительно, подкрепляя ураганным артиллерийским огнем. В 18.45 батареи на Лисьем Носу и в Сестрорецке открыли заградительный огонь в основном по отдаленным фортам крепости.

В ответ открыли огонь орудия линкора "Севастополь". Утром 8 марта пошли в атаку на Кронштадт. Но часть красноармейцев, например, отряд курсантов из Петергофа перешли на сторону мятежников, другие отказались выполнять приказы и отступили. Солдаты хотели отправить делегацию в Кронштадт, чтобы узнать требования мятежников.

В итоге, первый штурм не дал результатов. Второй начался в ночь на 16 марта, хотя по другим источникам - на 17 марта. Войскам с тяжелыми боями удалось занять несколько фортов. К пяти утра 18 марта сопротивление было сломлено.

В этот же день штаб восставших принял решение уничтожить линкоры и прорываться в Финляндию. Однако на "Севастополе" часть матросов разоружила и арестовала восставших, выпустила из трюма коммунистов. На "Севастополе" восстановили советскую власть. Позже сдался и "Петропавловск", хотя большинство мятежников его уже покинуло.

По данным советских источников, штурмующие потеряли 527 человек, 3285 получили ранения. Была убита одна тысяча мятежников, свыше двух тысяч захватили в плен с оружием. Около 8 тысяч перешли границу с Финляндией. В ходе мятежа также погибли около пятнадцати делегатов X съезда РКП(б). 24 марта их вместе с другими красноармейцами с воинскими почестями похоронили в Петрограде.

В 1994 году президент РФ Борис Ельцин реабилитировал участников Кронштадтского восстания.