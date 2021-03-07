В Петербурге бойцы отрядов спецназначения подарили женщинам тюльпаны

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа поздравили жительниц Санкт-Петербурга с наступающим 8 Марта. На Невском проспекте они подарили им тюльпаны, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Поздравление оказалось необычным и приятным. Бойцы в полной воинской экипировке прошли от станции метро Адмиралтейская до Гостиного двора. Всем попадавшимся навстречу женщинам преподносили разноцветные тюльпаны - символ процветания, радости и счастья. Всего поздравили около 150 жительниц Северной столицы.

Как поделился впечатлениями военнослужащий Алексей Симакин, ему было очень приятно дарить цветы и видеть улыбки девушек в ответ.