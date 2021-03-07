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07.03.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

В Волгограде неуравновешенный гражданин со стамеской напал на прохожую

Текст: Роман Мерзляков

В волгоградском микрорайоне Спартановка старший сержант патрульно-постовой службы задержал вооруженного мужчину, сообщил "РГ" подполковник внутренней службы Антон Корнаухов.

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- Полицейский шел на службу. В 6:30 на улице Николая Отрады он увидел неизвестного в трико, майке и тапках, который угрожал прохожим предметом, похожим на нож. Позднее установили, что это заточенная стамеска, - сказал Корнаухов.

Нападавший успел нанести несколько порезов женщине 1967 года рождения. Полицейский потребовал бросить оружие и сдаться, но гражданин бросился на постового, после чего попытался скрыться. Убегая от сержанта, он кирпичом разбил лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля Ford.

Вызвав подкрепление, полицейский нейтрализовал хулигана с помощью газового баллончика и надел ему наручники. Задержанного доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина 1974 года рождения состоит на спецучете как страдающий психическим заболеванием. Некоторое время назад его выписали из медучреждения.

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