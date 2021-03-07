Россия вернула Киргизии сбежавшую из колонии мошенницу

Генеральная прокуратура России по запросу кыргызской стороны выдала Замиру Ахматжанову, осужденную Ошским городским судом в декабре 2015 года за мошенничество и уклонившуюся от назначенного наказания. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, установлено, что в 2014-2015 годах в Кыргызской Республике Ахматжанова с сообщниками, путем обмана и злоупотребления доверием, под различными предлогами похитила деньги и имущество четырех потерпевших, почти на 2,5 млн сомов.

25 января 2017 года Ахматжанова, совершила побег из исправительного учреждение № 42 в городе Ош где должна была отбывать наказание.

В связи с установлением ее местонахождения на территории России генпрокуратура Кыргызской Республики направила российским коллегам запрос о выдаче обвиняемой. В сопровождении спецконвоя Замира Ахматжанова доставлена в Киргизию.