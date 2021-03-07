СМИ: Британская королева купила щенка корги за 2,6 тысячи фунтов

Королева Великобритании Елизавета II приобрела двух щенков породы корги, причем за одного из них было выплачено 2,6 тысячи фунтов (267,5 тысячи рублей). Откуда взялся второй щенок - пока неизвестно. Об этом сообщает 7 марта британский таблоид Sun of Sunday, ссылаясь на свои источники в Букингемском дворце.

При этом Ее величество, которая держит корги с 18 лет, после смерти предпоследней собаки по кличке Вулкан в декабре 2020 года неоднократно говорила, что не хочет больше заводить собак, чтобы они вдруг не остались без нее. До появления новых щенков у Елизаветы оставалась одна собака по кличке Кэнди, породы дорги. Речь идет о гибриде корги и миниатюрной таксы. Выведением новой породы занималась сама королева вместе с супругом принцем Филиппом.

Что касается появления нового щенка (заводчики назвали его Чарли, но королевская семья могла сменить имя), то, по сведениям таблоида, он был куплен через интернет. По словам заводчиков, за щенком приехала женщина в тонированном Land Rover. Она лишь сказала, что собака будет жить в Виндзоре, но на вопрос, кто будет владельцем, ответила, что не может сообщить об этом, "но у щенка будет самая лучшая жизнь".