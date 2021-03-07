Управление патриотами – ключ к реформированию избирательной системы в Сянгане

Управление Сянганом патриотами имеет ключевое значение в обеспечении долгосрочной стабильности в ОАР. В этой связи в пояснительном документе были изложены 5 основных принципов, в том числе: всесторонне придерживаться курсов "одно государство, два строя" и "Сянганом управляют сянганцы", обеспечивать суверенитет, безопасность, интересы развития страны, поддерживать верховенство закона, в соответствии с реалиями Сянгана, а также повышать эффективность управления ОАР.

Все эти принципы, объединив концепцию "одного государства" и уважение к различиям "двух строев", с одной стороны, гарантируют всестороннее преимущество центральной власти в ОАР Сянган, с другой - предоставляют району высокую степень автономии в соответствии с законом.

Глава администрации особого административного района (ОАР) Сянган Линь-Чжэн Юээ вечером 5 марта заявила, что поддерживает 5 основных принципов, выдвинутых в проекте решения о совершенствовании избирательной системы Сянгана. Администрация ОАР будет в полной мере взаимодействовать с центральным правительством и с помощью законодательства приводить в исполнение соответствующие меры, неуклонно придерживаться принципа "Сянганом управляют патриоты". Представители общественных кругов ОАР также выразили поддержку проекту решения о совершенствовании избирательной системы Сянгана для обеспечения реализации принципа "Сянганом управляют патриоты".

В проекте также представлена главная концепция по совершенствованию избирательной системы Сянгана. Во время утверждения общей системы во главу угла необходимо ставить "реформу избирательной комиссии" и "увеличение полномочий". Избирательная комиссия не только отвечает за выбор главы администрации, но и за выборы большинства депутатов законодательного собрания, а также может непосредственно выдвигать всех кандидатов в депутаты законодательного собрания.

В целях совершенствования избирательной системы Сянгана необходимо учитывать то, что он является одним из административных регионов Китая. Надо придерживаться Конституции Китая и Основного закона Сянгана. Нельзя слепо копировать и применять избирательные системы других стран. Только те избирательные стратегии, которые соответствуют реалиям Сянгана и могут принести пользу обеспечению национальной безопасности Китая, реализации долгосрочного процветания и стабильности в ОАР, будут успешными.