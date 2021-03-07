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07.03.2021 22:50
Рубрика: Власть

В Москве презентовали фундаментальный труд об отношениях Вьетнама и России

Текст: Константин Волков
В Москве состоялась презентация книги "70 лет славному пути отношений между Вьетнамом и Россией", написанной нынешним послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем, известным дипломатом и политологом, окончившим МГУ в 1980-х годах и защитившим кандидатскую диссертацию в том же вузе.
Фото: Константин Волков / РГ Фото: Константин Волков / РГ
Фото: Константин Волков / РГ

Как рассказал посол, книга охватывает все аспекты отношений двух стран на протяжении 70 лет, с момента установления дипломатических отношений 30 января 1950 года - тогдашний министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский направил соответствующую телеграмму своему вьетнамскому коллеге Ханг Минь Зиаму. Таким образом, Советский Союз одним из первых признал Демократическую республику Вьетнам.

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"Я верю, что основы отношений между нашими странами заложил Хо Ши Мин, когда впервые приехал в Россию в 1923 году, - отметил посол. - Я старался, чтобы в книгу вошло как можно больше архивных материалов, которые искал везде - в российских государственных и частных архивах, в ТАСС, РИА Новости".

В книге содержится более 700 документов и снимков, собранных Нго Дык Манем в ходе кропотливых поисков.

"Я хочу, чтобы для читателей эта работа стала всеобъемлющим источником документальной информации. Один известный писатель однажды сказал, что писать - значит наслаждаться жизнью вдвойне. Я счастлив, что имел возможность учиться в Советском Союзе, получить отличные знания в стенах МГУ им. Ломоносова", - сказал посол.

Благодаря огромному количеству материала книга получилась очень подробной и всесторонней. Она состоит более чем из 600 страниц, написана на двух языках, вьетнамском и русском, и весит 4,2 килограмма.

Фото: Константин Волков / РГ

Как отметил присутствовавший на мероприятии глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, "СССР и Россия всегда оказывали необходимую помощь братскому вьетнамскому народу. Уверен, что налаженные за все эти годы отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в русле всеобъемлющего стратегического партнерства". Также Косачев напомнил, что "Вьетнам - это единственная страна Юго-Восточной Азии, которую президент России Владимир Путин посещал пять раз, что говорит о нашем неподдельном интересе к Вьетнаму и потенциалу дальнейшего сотрудничества".

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Книга состоит из пяти частей. "В ней рассказана долгая 70-летняя история отношений... с комментариями руководителей двух стран, воспоминаниями очевидцев и дипломатов", отметил в предисловии вице-премьер и министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. С российской стороны вступительное слово написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая подчеркнула, что "мы заинтересованы в превращении Азиатско-Тихоокеанского региона в пространство прочного мира, стабильности, сотрудничества. Россия и Вьетнам активно способствуют этому".

Наверное, это первый столь значительный труд об отношениях Ханоя и Москвы, написанный дипломатом высокого ранга. Как подчеркнул в послесловии к книге председатель Общества российско-вьетнамской дружбы Владимир Буянов, "не все послы знаменуют свою работу изданием книг. Наверное, нужно заинтересованно, неформально относиться к своей миссии, как это делает господин Нго Дык Мань, чтобы свет увидела такая интересная и полезная книга".

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