В Москве презентовали фундаментальный труд об отношениях Вьетнама и России

В Москве состоялась презентация книги "70 лет славному пути отношений между Вьетнамом и Россией", написанной нынешним послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем, известным дипломатом и политологом, окончившим МГУ в 1980-х годах и защитившим кандидатскую диссертацию в том же вузе.

Как рассказал посол, книга охватывает все аспекты отношений двух стран на протяжении 70 лет, с момента установления дипломатических отношений 30 января 1950 года - тогдашний министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский направил соответствующую телеграмму своему вьетнамскому коллеге Ханг Минь Зиаму. Таким образом, Советский Союз одним из первых признал Демократическую республику Вьетнам.

"Я верю, что основы отношений между нашими странами заложил Хо Ши Мин, когда впервые приехал в Россию в 1923 году, - отметил посол. - Я старался, чтобы в книгу вошло как можно больше архивных материалов, которые искал везде - в российских государственных и частных архивах, в ТАСС, РИА Новости".

В книге содержится более 700 документов и снимков, собранных Нго Дык Манем в ходе кропотливых поисков.

"Я хочу, чтобы для читателей эта работа стала всеобъемлющим источником документальной информации. Один известный писатель однажды сказал, что писать - значит наслаждаться жизнью вдвойне. Я счастлив, что имел возможность учиться в Советском Союзе, получить отличные знания в стенах МГУ им. Ломоносова", - сказал посол.

Благодаря огромному количеству материала книга получилась очень подробной и всесторонней. Она состоит более чем из 600 страниц, написана на двух языках, вьетнамском и русском, и весит 4,2 килограмма.

Фото: Константин Волков / РГ

Как отметил присутствовавший на мероприятии глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, "СССР и Россия всегда оказывали необходимую помощь братскому вьетнамскому народу. Уверен, что налаженные за все эти годы отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в русле всеобъемлющего стратегического партнерства". Также Косачев напомнил, что "Вьетнам - это единственная страна Юго-Восточной Азии, которую президент России Владимир Путин посещал пять раз, что говорит о нашем неподдельном интересе к Вьетнаму и потенциалу дальнейшего сотрудничества".

Книга состоит из пяти частей. "В ней рассказана долгая 70-летняя история отношений... с комментариями руководителей двух стран, воспоминаниями очевидцев и дипломатов", отметил в предисловии вице-премьер и министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. С российской стороны вступительное слово написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая подчеркнула, что "мы заинтересованы в превращении Азиатско-Тихоокеанского региона в пространство прочного мира, стабильности, сотрудничества. Россия и Вьетнам активно способствуют этому".

Наверное, это первый столь значительный труд об отношениях Ханоя и Москвы, написанный дипломатом высокого ранга. Как подчеркнул в послесловии к книге председатель Общества российско-вьетнамской дружбы Владимир Буянов, "не все послы знаменуют свою работу изданием книг. Наверное, нужно заинтересованно, неформально относиться к своей миссии, как это делает господин Нго Дык Мань, чтобы свет увидела такая интересная и полезная книга".