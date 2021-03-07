В России проведут комплексную оценку ректоров вузов

Ректоры российских вузов в ближайшее время окажутся под пристальным вниманием. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания "Кадры для будущего" в Казани, руководителей университетов ждет комплексная оценка качеств и компетенций​​​ - так называемый ассессмент.

- Мы запускаем вместе с Минобрнауки цикл сплошного ассессмента руководителей всех высших учебных заведений, - цитирует вице-премьера РИА Новости. - В том числе и для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования.