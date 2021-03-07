В штате Айдахо прошла церемония сжигания масок

Более сотни человек собрались у Капитолия в американском городе Бойсе, штат Айдахо, вечером в субботу, чтобы принять участие в акции "Сожги маску". Об этом сообщило американское местное издание Hill, а местные активисты разместили в Twitter видеозаписи церемонии.

Они поставили перед зданием Капитолия мусорное ведро, в котором собравшиеся, включая детей, сжигали маски. Кто-то кинул в огонь и портрет президента США Джозефа Байдена.

Обязательное ношение масок в течение 100 дней было объявлено новой администрацией США почти сразу после инаугурации Байдена 20 января. Однако не все штаты оказались согласны с такой мерой. Неделей ранее власти штатов Техас и Миссисипи объявили о смягчении ряда антиковидных мер, в том числе разрешили не носить маски. Президент Байден назвал такой шаг "неандертальским мышлением".