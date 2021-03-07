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Рубрика: В мире

В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам

Текст: Максим Макарычев

Судья округа Квинс отменил обвинительные приговоры трем афроамериканцам, приговоренным к длительным тюремным срокам за убийство двух человек в 1996 году, в том числе находившегося вне службы офицера полиции Нью-Йорка. Судья отпустил Джорджа Белла, Гэри Джонсона и Рохана Болта под подписку о невыезде на тот период, пока прокуратура будет заниматься пересмотром этого громкого дела.

Фото: REUTERS
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Эти люди провели более 20 лет в тюрьме после того, как были осуждены за убийство в декабре 1996 года Иры Эпштейна, владельца компании по обналичиванию чеков, и офицера Чарльза Дэвиса, который в то время подрабатывал в этой компании в качестве офицера ее службы безопасности, сообщает NBC News. Окружной прокурор округа Квинс Мелинда Кац и представители защиты подали ходатайство об отмене обвинительных приговоров после того, как новое расследование показало причастность к убийствам другого человека и его подельников. Также выяснилось, что доказательства о виновности Белла, Джонсона и Болта были получены с грубыми процессуальными нарушениями и основывались на показаниях человека, который имел серьезные проблемы с психическим здоровьем и был связан с тем, кто, по версии следствия, и совершил убийство.

В ходе дополнительного расследования, которое продолжалось почти год, было опрошено около трехсот свидетелей. Прокурор заявила, что ее офис будет повторно исследовать все полученные сведения, чтобы окончательно снять обвинения против осужденных.

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