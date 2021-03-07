Вдохновитель Brexit Фарадж заявил об уходе из политики

Идеолог и организатор выхода Великобритании из Европейского союза Найджел Фарадж уходит из политики. "На сей раз навсегда", - цитирует его слова газета Welt. Brexit состоялся, и его не вернуть. Возврата к прошлому нет. Получается, почти по Шиллеру: мавр сделал свое дело - мавр может уходить.

Кроме того, в интервью Telegraph в подкасте Chopper's Politics он добавил, что одновременно оставляет пост председателя Партии реформ Соединенного королевства, в простонародье "партии Brexit".

Эту партию он создал в 2019 году на развалинах возглавляемой им же Партии независимости, которую покинул после референдума 2016 года. На этом референдуме, как известно, британцы проголосовали за выход Соединенного королевства из Евросоюза. И тогда Фарадж, который к тому времени был, пожалуй, самым влиятельным политиком в Британии, посчитав, что дело сделано, заявил об уходе с политической сцены.

Однако вернулся и собрал упомянутую Партию реформ, чтобы подстегнуть британских политиков в переговорах с ЕС не идти ни на какие уступки и придерживаться сценария жесткого выхода королевства из Европейского союза.

Судя по всему, по его же словам, Найджел Фарадж осуществил дело своей жизни. Однако кто знает, может, еще вернется.