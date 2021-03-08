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Рубрика: В мире

Bloomberg: ЕС потеряет 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации

Текст: Константин Волков

Если Евросоюз не сможет наладить вакцинацию от коронавируса в первом квартале текущего года, то это может обернуться для него потерей ста миллиардов евро инвестиций и провалом второго подряд туристического сезона, предупреждает агентство Bloomberg.

Фото: Пресс-служба правительства Словакии/РИА Новости
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Пока что слишком медленная и проблемная вакцинация граждан стран ЕС вызывает опасения у крупнейших мировых инвесторов. Они озабочены тем, что слишком медленное возобновление предприятий сферы обслуживания и туристической отрасли грозят затормозить экономический рост.

Сегодня в Евросоюзе использованы 8 доз вакцины на 100 человек населения, это меньше, чем в США и Великобритании (33 дозы и 25 доз соответственно). Даже если странам ЕС удастся вакцинировать 75 процентов населения к концу лета, то туристический сезон 2021 года все равно будет провален.

Европейские инвестиционные фонды уже три недели подряд отмечают отток капиталов. Плюс крупные международные инвестфонды, такие как Bank of America и фонд BlackRock Investment, считают, что если рост заболеваемости коронавирусом в Европе продолжится, то инвесторы могут пересмотреть свои долгосрочные планы.

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