Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение

В 2021 года беспилотник "Альтиус" проведет испытания оружия. Планируется протестировать весь арсенал БПЛА, включая высокоточные ракеты.

- На лето запланированы испытательные полета опытного образца "Альтиуса" с нанесением первых ударов управляемым оружием: ракетами "воздух-поверхность", включая высокоточные, и корректируемыми авиабомбами из состава специально разработанного для БПЛА комплекса, - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Во время тестов будут отработаны типовые программы "Альтиуса": уничтожение танков, легкобронированной техники, скопления живой силы, позиций различных боевых систем, включая артиллерию, рассказал собеседник агентства. Ранее дрон выполнил сбросы неуправляемых бомб.

БПЛА "Альтиус" оснащен двумя турбодизелями и может провести в воздухе до 48 часов с крейсерской скоростью 150-250 км/ч. При взлетной массе 6000 килограммов боевая нагрузка дрона составляет тонну. Навигация инерциально-спутниковая, беспилотник оснащен РЛС бокового обзора с АФАР и оптико-электронной станцией разведки.