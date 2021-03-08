"Единая Россия" по всей стране поздравляет женщин с 8 Марта

В Международный женский день партия "Единая Россия" проводит по всей стране праздничные мероприятия. Представители партии, депутаты всех уровней, cекретари региональных и местных отделений, активисты и волонтеры поздравляют женщин-медиков и пациентов ковид-госпиталей, ветеранов Великой Отечественной войны, соцработников и жительниц России, сообщили в партии.

Так, в Краснодарском крае подарки передадут для 200 женщин-медиков краевой инфекционной больницы. В Оренбургской, Свердловской, Курганской и других областях Уральского федерального округа активисты навестят участниц Великой Отечественной войны.

В учреждениях культуры и здравоохранения Адыгеи пройдет праздничная акция "Мастер-классы красоты".