"Единая Россия" по всей стране поздравляет женщин с 8 Марта

В Международный женский день партия "Единая Россия" проводит по всей стране праздничные мероприятия. Представители партии, депутаты всех уровней, cекретари региональных и местных отделений, активисты и волонтеры поздравляют женщин-медиков и пациентов ковид-госпиталей, ветеранов Великой Отечественной войны, соцработников и жительниц России, сообщили в партии.
Так, в Краснодарском крае подарки передадут для 200 женщин-медиков краевой инфекционной больницы. В Оренбургской, Свердловской, Курганской и других областях Уральского федерального округа активисты навестят участниц Великой Отечественной войны.
В учреждениях культуры и здравоохранения Адыгеи пройдет праздничная акция "Мастер-классы красоты".
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