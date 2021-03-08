Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine

Орденоносный российский коллектив Little Big, все еще имеющий шансы представлять нашу страну на "Евровидении" этого года, опубликовал новый видеоклип - на песню Sex Machine.

Ролик был размещен сегодня на официальном YouTube-канале проекта, сходу попал во вкладку "Тренды", а число просмотров визуального произведения уже стремится к 500 000.

При этом соотношение отметок "нравится" над отметками "не нравится" доминирует крайне значительно. Несмотря на то, что клип ощутимо уступает предыдущим видео группы по части изобретательности и экстраваганзы.

Заметим, что возлюбленный общественностью актер и танцор Дмитрий Красилов, известный народу как Пухляш из мегашлягера UNO, здесь вновь развернут во всей своей энергичной красе.

Little Big - неорейв-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2013 году. Фронтмен - Илья Прусикин, выступивший автором идеи и сорежиссером данного клипа.

Плюс в составе предприятия фигурная дива Софья Таюрская, Антон Лисов и Сергей Макаров.