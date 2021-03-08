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Рубрика: Общество

Юристы почтили память скончавшегося экс-генпрокурора СССР

7 марта в возрасте 97 лет скончался советский и российский ученый-правовед и государственный деятель, специалист в области уголовного права, уголовного процесса и криминологии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, лауреат премии "Юрист года" 2015 года Александр Яковлевич Сухарев.
Генеральный прокурор СССР Александр Яковлевич Сухарев на совместном заседании палат Верховного Совета СССР. Кремль, 10 июля 1989 года. Фото: Борис Приходько/РИА Новости Генеральный прокурор СССР Александр Яковлевич Сухарев на совместном заседании палат Верховного Совета СССР. Кремль, 10 июля 1989 года. Фото: Борис Приходько/РИА Новости
Генеральный прокурор СССР Александр Яковлевич Сухарев на совместном заседании палат Верховного Совета СССР. Кремль, 10 июля 1989 года. Фото: Борис Приходько/РИА Новости

Ушел яркий, талантливый, замечательный человек, жизненный путь которого был ярким примером служения Отечеству.

Александр Яковлевич из того поколения победителей, на чью долю выпало участие в Великой Отечественной войне. Он прошел многочисленные сражения от Москвы до Вислы, был тяжело ранен. Награжден боевыми орденами.

После войны, окончив Всесоюзный юридический заочный институт, Александр Яковлевич решил связать свою жизнь со сферой права.

Благодаря его принципиальности и объективности, профессионализму и мудрости ему были доверены высокие и ответственные государственные должности в органах юстиции и прокуратуры: Александр Яковлевич был заместителем министра юстиции СССР, министром юстиции РСФСР, генеральным прокурором СССР, советником генерального прокурора Российской Федерации. Долгое время возглавляя Институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, вел активную научно-педагогическую и творческую деятельность. Автор многочисленных научных работ в области уголовного права и процесса, законности и прокурорского надзора.

Александр Яковлевич принимал активное участие в подготовке уголовного и уголовно-процессуального законодательства, законодательства о прокуратуре.

Высочайший профессионализм, колоссальное чувство долга и самоотдача, искреннее внимание к людям и их проблемам снискали А.Я. Сухареву заслуженные авторитет и уважение.

Светлая память об Александре Яковлевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

П.В. Крашенинников, С.В. Степашин, В.В. Блажеев, В.Н. Плигин, В.С. Груздев

Общество Утраты Правительство Генпрокуратура

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