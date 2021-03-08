Масленица, старинный славянский народный праздник, в 2021 году выпадает на 8-14 марта.

О том, как отмечали Масленицу на Руси, рассказывают издания из коллекции "Новый год и Рождество в России", доступные на портале Президентской библиотеки.

"Русская масляница… ведёт своё начало из языческого праздника, совершавшагося предками нашими в честь Волоса, скотья бога", - рассказыал искусствовед Иван Божерянов в историческом очерке "Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу" (1894).

"Народ наш называет масляницу - честною, широкою; все дни сырной недели имеют свои особыя названия: встреча - понедельник, заигрыш - вторник, лакомка - среда, разгул, перелом - четверг, тёщины вечерни - пятница, золовкины посиделки - суббота, проводы, прощанья, целовальник, прощёный день - воскресенье", - продолжает Божерянов.

По словам французского писателя Жюля Жанена, которые привёл Божерянов, "масленица вероятно родилась на севере, она дочь мороза. Человек увидал её прячущуюся за сугробом снега, а законодатель призвал её в помощь человеку в самое суровое и печальное время года, и она явилась с жирными, румяными щеками … Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцовать с ним до обморока".

Русский историк, этнограф и фольклорист Иван Снегирёв в книге "Русские простонародные праздники и суеверные обряды" (1838) рассказал, что на лубочных картинках к Масленице обращались так: "Душа моя Масляница, перепелиныя косточки, бумажное твоё тело, сахарныя твои уста, сладкая твоя речь; красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка, трёх-материна дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепёлочка".

Иллюстрация из журнала "Нива"

Праздновали Масленицу на Руси повсюду - от царских дворцов до деревенских изб. Этнограф Александр Терещенко в издании "Быт русского народа" (1848) отмечал, что "всякое сословие пирует по-своему: потому иные проводят время в маскировании, плясках и шумных пирушках; другие, с меньшими требованиями на роскошь и светское приличие, катаются с ледяных гор… качаются на разнозатейливых качелях и веселятся по-русски, припеваючи".

"К первому дню масляницы устраивали горы, качели висячия и круговыя, балаганы для скоморохов, столы со сладкими яствами. Не ходить на горы, не качаться на качелях, не потешаться над скоморохами значило в старину - жить в горькой обиде…" - описывается праздник в очерке Ивана Божерянова.

По словам автора, "от самого основания Петербурга, горы и балаганы для масляницы строились на Неве, между крепостью и Зимним Дворцом. <…> Катанье с гор любила Екатерина II и в Петербурге славились "Охтенския горы", куда Государыня ездила в сопровождении Двора; этого обычая держались даже Император Павел Петрович с Мариею Феодоровною…".

Иллюстрация из газеты "Московский листок"

"Вкусным" этот праздник делает угощение, символизирующее летнее солнце - круглые румяные блины. "Главную роль играют в Масленице блины, которые пекутся всю неделю; на блины зовут гостей и блинами везде угощают", - писал Иван Снегирёв.

Александр Терещенко пояснял, что "во всю неделю пекут из гречневой или пшеничной муки блины на масле, молоке и яйцах, круглые, во весь объём сковороды; блины же не более как с чайное блюдечко, тонкие, лёгкие и большею частию на молоке и яйцах, из одной пшеничной муки, называются аладьями. <…> Блины подаются повсюду горячими; простывшие теряют своё достоинство. Есть блиноманы, которые едят такие горячие, что обжигают язык и рот, но масло смягчает их обжогу".

Широкая масленица. Иллюстрация из журнала "Всемирная иллюстрация".

"Последние два дня на сырной неделе, (субботу и воскресенье)… посвящают на испрашивание друг у друга прощения. Встретясь, даже на улице… целуются, говоря: "прости меня, в чём я тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом". - Бог тебя простит и Божия Матерь, - отвечает ему другой, - и в знак примирения целуются", - рассказал Терещенко. Из очерка Ивана Божерянова можно узнать, что "о том, как повсеместно соблюдался обряд прощёнаго дня, сохранилось очень любопытное описание в актах археографической комиссии, 1598 года, об избрании в Цари Бориса Годунова: "Митрополиты, архиепископы и епископы благословиша Царя и прощение подаша ему и от него прощение купно получиша"".

В прощёное воскресенье, последний день на Масленичной неделе, соломенное чучело в женской одежде или деревянную куклу, олицетворявших Масленицу, хоронили или сжигали.

"В этом пёстром празднике народном, оканчивающем зиму, ясно открывается смесь стихий древняго языческаго обряда с Христианским обычаем, отечественного с чужестранным, стариннаго с новым…" - заключает Иван Снегирёв в книге "Русские простонародные праздники и суеверные обряды".