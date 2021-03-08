В Москве еще 1037 пациентов вылечились от коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1037 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 912 146.

В Москве выявлено 1421 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 657 человек.

В столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.