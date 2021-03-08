Сахалинская область присоединилась к акции "Вам, любимые"

Одним из первых регионов России, присоединившихся в этом году к традиционной доброй акции "Вам, любимые", стала Сахалинская область. Среди организаторов - региональное агентство по делам молодежи, объединение "Волонтеры-Медики", всероссийское движение добровольцев "МыВместе".

Как рассказали "РГ" в агентстве по делам молодежи, в преддверии Международного женского дня волонтеры штаба "МыВместе" вручили более 700 цветов медикам островного региона. А сегодня, в сам праздник, добровольцы с букетами цветов встречали женщин в аэропорту Южно-Сахалинска - и прибывающих в регион, и покидающих его, и провожающих своих родных. И, конечно, получили поздравления с 8 марта работники аэропорта.

- Каждый подаренный тюльпан дарит позитивную энергетику, особенно в морозное сахалинское утро. Наши девушки - это самое прекрасное, что у нас есть, и их улыбка радует нас и мотивирует на совершение красивых поступков, - уверен Данил Тен, студент Сахалинского базового медицинского колледжа, участник движения "Волонтеры-Медики".

А как у соседей

В Хабаровском крае Всероссийская акция "Вам, любимые" проходит в формате поэтического флешмоба. В эти дни можно опубликовать в социальных сетях поэтическое видеопоздравление с хештегом #ВамЛюбимые. В акции принимают участие 15 краевых учреждений культуры, большая сеть муниципальных библиотек при поддержке волонтерского движения.