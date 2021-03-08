Судно "Витим" после пожара отбуксировали в бухту Тихую

Промысловое судно "Витим", на котором в субботу произошел пожар, доставлено в бухту Тихую во Владивостоке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-судовладельца "Пасифик Краб".

Напомним, рыболовецкое судно "Витим" (порт приписки Владивосток) загорелось в субботу утром в 12 милях от острова Аскольд в Японском море. Экипаж был эвакуирован во Владивосток на рыболовецкое судно.

"На данный момент слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость остаточных мест от пожара. Позже будет определено место постановки к причалу", - приводит агентство слова представителей компании.