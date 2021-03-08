С любовью и апельсинами: Мордовия участвует в акции "Вам, любимые"

В Республике Мордовия к акции "Вам, любимые" присоединились общественные организации "Волонтеры Мордовии", "Волонтеры - медики", "Волонтеры Победы", "Союз добровольцев России", "Серебряные волонтеры Мордовии", "Юный доброволец", "Медиа - волонтер", "Зеленый мир".

Активисты регионального волонтерского штаба посетили Саранский пансионат ветеранов войны и труда, Республиканский онкологический диспансер, поздравили цветами фармацевтов и провизоров аптек Саранска с Международным женским днем.

- Сейчас волонтеры раздают женщинам цветы в центре Саранска. Не забыли и о витаминах. Вместе с цветами в республиканском центре дарим женщинам апельсины, - рассказал - начальник отдела развития волонтерского движения республики Александр Петров.