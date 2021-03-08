В Сочи 8 марта для женщин общественный транспорт сделали бесплатным

Новости

Ракова: Москва готова к любому сценарию развития событий с COVID-19 11:52
На тульской стоянке сгорело 13 автомобилей 11:14
"Единая Россия" по всей стране поздравляет женщин с 8 Марта 11:09
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве 11:01
Названы наиболее востребованные профессии на рынке труда 10:49
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили пол своего будущего ребенка 10:38
Мишустин: Женщины вносят большой вклад в развитие России 10:36
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения 10:21
В Самарской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли семь человек 10:19
Названы сроки первых поставок в Сараево российского газа из "Турецкого потока" 10:01
NYT узнала о подготовке США кибератак по российским системам 10:00
Названы топ-10 суперфудов для диабетиков 10:00
Минтруд: Женщины чаще регистрируются в центрах занятости 09:34
Анкара призвала Вашингтон отказаться от давления на Турцию из-за С-400 09:32
Каждая четвертая россиянка задумывалась о подработке в период пандемии 09:11
В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей 09:07
В Испании назвали новые угрозы Европе после пандемии 08:46
В Коми завели дело после нападения стаи собак на четырехлетнюю девочку 08:17
Песков опроверг причастность РФ к критике западных вакцин от COVID-19 07:47
CBS: Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком за три дня до свадьбы 06:54
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта 06:17
Экс-супруга богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя 05:38
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта 05:00
Онколог назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения 04:23
Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой 03:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
Какие букеты сегодня принято дарить на 8 Марта
Какие букеты сегодня принято дарить на 8 Марта
08.03.2021 11:19
Рубрика: Общество

В Сочи 8 марта для женщин общественный транспорт сделали бесплатным

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

Такой приятный сюрприз преподнесли всем сочинкам и гостям курорта местные автотранспортные предприятия, которые обслуживают маршруты в городском и пригородном сообщении.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта

- Плата за проезд с представительниц прекрасного пола не будет взыматься весь день 8 марта - с пяти часов утра и до 12 ночи, - рассказал заместитель главы Сочи Сергей Робилко.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, первых пассажирок сегодня рано утром водители автобусов встречали цветами и поздравлениями.

Подобная акция в Сочи проводится впервые. В настоящее время в городе-курорте действуют семь автотранспортных предприятий, в которых работают около 800 водителей.

Кстати

По данным мэрии, с начала нынешнего года Сочи уже принял почти один миллион туристов - на три процента выше, чем за аналогичный период 2020-го. В дни праздников объекты размещения горного кластера Сочи загружены на 95 процентов, а прибрежного - на 75 процентов.

В регионах Общество Общество Ежедневник Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Празднование 8 Марта

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Празднование 8 Марта
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве
Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой
Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
В Самарской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли семь человек
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России