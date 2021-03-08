В Сочи 8 марта для женщин общественный транспорт сделали бесплатным

Такой приятный сюрприз преподнесли всем сочинкам и гостям курорта местные автотранспортные предприятия, которые обслуживают маршруты в городском и пригородном сообщении.

- Плата за проезд с представительниц прекрасного пола не будет взыматься весь день 8 марта - с пяти часов утра и до 12 ночи, - рассказал заместитель главы Сочи Сергей Робилко.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, первых пассажирок сегодня рано утром водители автобусов встречали цветами и поздравлениями.

Подобная акция в Сочи проводится впервые. В настоящее время в городе-курорте действуют семь автотранспортных предприятий, в которых работают около 800 водителей.

Кстати

По данным мэрии, с начала нынешнего года Сочи уже принял почти один миллион туристов - на три процента выше, чем за аналогичный период 2020-го. В дни праздников объекты размещения горного кластера Сочи загружены на 95 процентов, а прибрежного - на 75 процентов.