В Адыгее волонтеры поздравили медработников и пациентов с 8 Марта

В Международный женский день в Майкопе состоялась акция "Мы вместе". Волонтеры поздравили медработников, подарив им цветы и открытки, а также выступив с творческими номерами.

- Мы охватили четыре больницы и 12 аптек, подарили более 1,5 тысячи тюльпанов не только медработникам, но и пациентам, - рассказал руководитель акции "Мы вместе" Ованес Шекерьянц. - Все остались под приятным впечатлением. Таким образом, мы не только подняли настроение, но и надежду на скорейшее выздоровление.

Творческие номера представили сами волонтеры: они исполнили современные песни под гитару.

Такую акцию добровольцы проводят уже второй год подряд.

- Я была очень удивлена таким поздравлением, ведь сегодняшний день мы воспринимали как рабочий, но благодаря волонтерам у нас появилось праздничное настроение, - отметила заведующая отделением лучевой диагностики Центральной районной больницы Майкопского района Валентина Каракян. - За этот год волонтерство вплотную соприкоснулось со здравоохранением, и эта взаимная поддержка очень сильно радует. Желаю волонтерам оставаться такими же активными и проводить больше таких мероприятий, а я с семьей хочу присоединиться к добровольцам, чтобы участвовать в подобных акциях.

Кроме того, волонтеры провели праздничные акции "Мастер-классы красоты" и "Вы прекрасны", на которой раздали представительницам прекрасного пола на улицах тысячу открыток.

Специально для проведения этих мероприятий четыре тысячи тюльпанов волонтерам прислали из центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи "Роспатриотцентр", а тысячу выделили партнеры по договоренности с администрацией республики.