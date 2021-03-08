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08.03.2021 14:59
Рубрика: Общество

В Ростове сотрудницам МЧС подарили цветы во время дежурства

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджаров

В Ростове-на-Дону волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 марта находящихся на боевом дежурстве сотрудниц пожарно-спасательных частей города. Инициативу молодежи поддержали взрослые коллеги виновниц торжества и девушек осыпали цветами.

Фото: Минкультуры КЧР
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- Они не только умницы красавицы, но и большие профессионалы. Наряду с мужчинами, женщины спасают и защищают жизни, помогают преодолевать сложные и чрезвычайные ситуации, и, кроме того, берут на себя повседневные заботы о доме и семье. Желаем им счастья и здоровья - сказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области, генерал-майор Алексей Рохлин.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

К акции "Вам, любимые!" присоединились и другие волонтеры. С Международным женским днем представительниц прекрасной половины человечества поздравляли в аэропорту "Платов" и парке культуры и отдыха имени Горького. Представители творческого сообщества, артисты и музыканты исполняли для них нежные композиции, дарили цветы и хорошее настроение.

А на центральных улицах города Большая Садовая и Пушкинская участники регионального военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" и рыцари-реконструкторы дарили женщинам цветы.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели традиционный "Цветочный патруль" и дарили цветы и сувениры женщинам за рулем автомобилей. Студенты лицея при ДГТУ устроили уличный флэш-моб и выстроились с красными папками в цифру 8 во дворе учреждения.

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