Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта. В минутном ролике, записанном на борту МКС и опубликованном на сайте Роскосмоса, Сергей Кудь-Сверчков пожелал представительницам прекрасной половины человечества чаще слышать слова любви, а еще почувствовать внимание и заботу близких. "Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил он.

"Вы делаете наш мир лучше и добрее", - подчеркнул Сергей Рыжиков, который сейчас также находится на орбите. Международный женский день для космонавтов выходным не будет. На ближайшие двое суток запланировано начало работ по герметизации второй трещины в модуле "Звезда".

Поздравлениями с различными праздниками стали хорошей традицией. Например, 23 февраля наилучшие пожелания были адресованы всем защитникам Отечества.