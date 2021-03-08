Сборная Норвегии подаст апелляцию на решение о дисквалификации Клебо

Сборная Норвегии по лыжным гонкам готовится подать апелляцию на вердикт организаторов чемпионата мира дисквалифицировать Йоханесса Клебо. Ее должна рассмотреть Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Об этом в эфире телеканала NRK заявил тренер команды Эйрик Мюр-Носсум.

Ранее организаторы чемпионата мира в Обертсдорфе дисквалифицировали Клебо за инцидент во время марафона, когда норвежец столкнулся с Александром Большуновым, в результате чего у россиянина сломалась палка.

"Мы не согласны с этим решением. Готовимся подать апелляцию в течение 48 часов. Йоханнес очень разочарован", - сказал Мюр-Носсум.

По решению организаторов победителем марафона стал еще один норвежец Эмиль Иверсен, а серебряную медаль получил Большунов.