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08.03.2021 13:26
Рубрика: Общество

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Текст: Сергей Жуков

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на портале mos.ru.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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- 8 Марта - праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества. Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту, - отмечает Сергей Собянин. - А еще у вас есть уникальный дар: сочетать заботу о семье и домашние хлопоты с профессиональной самореализацией и успешной карьерой.

Мэр подчеркнул, что женщины часто находят себя в культуре, науке, бизнесе, экономике и госслужбе. "Невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы, - говорит Собянин. - Учить, лечить, заботиться - самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть".

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