Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на портале mos.ru.

- 8 Марта - праздник любви, нежности и красоты, которые воплощает в себе лучшая половина человечества. Женщина дарит жизнь и наполняет ее высоким смыслом, вдохновляет мужчин на большие дела и благородные поступки, привносит в мир гармонию и доброту, - отмечает Сергей Собянин. - А еще у вас есть уникальный дар: сочетать заботу о семье и домашние хлопоты с профессиональной самореализацией и успешной карьерой.

Мэр подчеркнул, что женщины часто находят себя в культуре, науке, бизнесе, экономике и госслужбе. "Невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы, - говорит Собянин. - Учить, лечить, заботиться - самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть".