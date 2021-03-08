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08.03.2021 23:40
Рубрика: В мире

Пенсионер китайского значения

В Китае хотят повысить пенсионный возраст и сделать его одинаковым для женщин и мужчин
Текст: Анна Игнатенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
В рамках 14-й пятилетки (2021-2025) Китай приступил к борьбе с проблемой старения населения, которая напрямую связана с падением уровня рождаемости. Для того, чтобы замедлить сокращение численности трудоспособного населения, правительство КНР поставило задачу постепенно увеличить пенсионный возраст, а также усовершенствовать систему социального обеспечения. Предполагается, что Китай возьмет за основу опыт соседней Японии, где пенсионный возраст независимо от пола составляет 65 лет. На данный момент пенсионный возраст в Китае ниже, чем во многих других странах - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Он оставался неизменным на протяжении более четырех десятилетий, в то время как за последние годы продолжительность жизни в Китае превысила 77 лет.
Женщинам в Китае, возможно, в будущем придется работать до пенсии столько же лет, сколько мужчинам. Фото: gettyimages Женщинам в Китае, возможно, в будущем придется работать до пенсии столько же лет, сколько мужчинам. Фото: gettyimages
Женщинам в Китае, возможно, в будущем придется работать до пенсии столько же лет, сколько мужчинам. Фото: gettyimages

Китайское правительство заявило о необходимости поднять пенсионный возраст не только в связи с увеличением продолжительности жизни, но и ввиду прогнозируемой в ближайшем будущем острой нехватки трудовых ресурсов. Сорок лет проводимой "политики одного ребенка" привели к снижению рождаемости и закономерному сокращению рабочей силы. Это усиливает давление на национальную пенсионную систему. Если ничего не предпринимать на данном этапе, то, согласно прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер.

Фото: Медиакорпорация Китая
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В целом правительство рассматривает два пути решения проблемы нехватки рабочей силы. Помимо повышения пенсионного возраста ожидается, что китайским парам разрешат завести третьего ребенка или же полностью отменят ограничения на рождаемость. По прогнозу Хуан Вэньчжэна, эксперта по демографии и старшего научного сотрудника аналитического центра "Центр Китая и глобализации", Китай с большой долей вероятности отменит все ограничения на рождаемость в ближайшие пять лет. Тем не менее, по мнению экспертов, отмена запретов не улучшит ситуацию существенным образом, а повышение пенсионного возраста в долгосрочной перспективе может стать причиной новых проблем. Особенно много противоречий вызывает предложение уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин.

Ева Чжан, исследователь Института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, убеждена, что "повышение пенсионного возраста не решит проблему сокращения рабочей силы". "Проблема не только в том, что многие семьи не могут позволить себе содержание нескольких детей, - объясняет Чжан, - не менее серьезная проблема - сам уход за детьми. Если бабушка будет работать до 60-65 лет, то кто будет помогать молодой паре заботиться о детях?"

По данным South China Morning Post, предложение ввести одинаковый пенсионный возраст для женщин и мужчин китайское правительство впервые озвучило около восьми лет назад, но тогда оно вызвало общественное недовольство. Вместе с тем эксперты считают эту меру оправданной. "В те времена, когда развитие Китая было обусловлено развитием производства, то есть во главе угла стоял тяжелый физический труд, ввиду объективных различий физических возможностей мужчин и женщин более ранний выход женщин на пенсию был оправдан", - объясняет Ева Чжан. Однако по мере того, как вторая по величине экономика мира отходит от массового производства и сосредотачивается на производстве передовых технологий и услуг, эта политика теряет свою актуальность, считают эксперты.

Стоит отметить, что реализация реформы осложняется еще и тем, что в китайском обществе существует проблема дискриминации по возрасту. Как правило, работодатели предпочитают молодых сотрудников, зачастую в объявлениях о найме можно увидеть надпись "для лиц моложе 35 лет". При этом уволенному персоналу пожилого возраста практически невозможно найти новую работу, а люди, официально вышедшие на пенсию, уже не могут вернуться к трудовой деятельности. Эксперты предполагают, что в этом свете "разрешение пенсионерам работать могло бы не только сбалансировать финансовый дефицит государственного пенсионного фонда, но и уменьшить дискриминацию в отношении старшего персонала".

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