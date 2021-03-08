За сутки в России подтверждено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах

В России за последние сутки подтверждено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1421

2 Санкт-Петербург 956

3 Московская область 746

4 Нижегородская область 382

5 Ростовская область 268

6 Воронежская область 266

7 Самарская область 263

8 Иркутская область 207

9 Саратовская область 179

10 Свердловская область 176

11 Пермский край 156

12 Челябинская область 153

13 Волгоградская область 148

14 Красноярский край 144

15 Краснодарский край 137

16 Ленинградская область 133

17 Республика Башкортостан 133

18 Тверская область 132

19 Пензенская область 130

20 Вологодская область 124

21 Алтайский край 123

22 Кировская область 119

23 Архангельская область 118

24 Курская область 117

25 Ярославская область 117

26 Тульская область 109

27 Тамбовская область 107

28 Республика Карелия 105

29 Ульяновская область 103

30 Республика Бурятия 102

31 Липецкая область 100

32 Новосибирская область 100

33 Псковская область 98

34 Белгородская область 98

35 Ханты-Мансийский автономный округ 97

36 Забайкальский край 95

37 Калужская область 93

38 Брянская область 89

39 Калининградская область 88

40 Омская область 88

41 Владимирская область 86

42 Астраханская область 85

43 Орловская область 83

44 Тюменская область 79

45 Оренбургская область 79

46 Удмуртская Республика 78

47 Приморский край 78

48 Республика Коми 77

49 Мурманская область 74

50 Кабардино-Балкарская Республика 66

51 Ставропольский край 66

52 Смоленская область 64

53 Ивановская область 62

54 Рязанская область 62

55 Республика Крым 61

56 Курганская область 57

57 Новгородская область 56

58 Кемеровская область 56

59 Хабаровский край 51

60 Республика Татарстан 50

61 Севастополь 47

62 Республика Чувашия 45

63 Костромская область 42

64 Республика Мордовия 41

65 Республика Дагестан 40

66 Республика Саха (Якутия) 38

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36

68 Томская область 36

69 Амурская область 30

70 Республика Калмыкия 28

71 Республика Северная Осетия-Алания 26

72 Карачаево-Черкесская Республика 25

73 Республика Марий Эл 25

74 Камчатский край 22

75 Республика Хакасия 19

76 Республика Ингушетия 13

77 Чеченская Республика 12

78 Республика Адыгея 10

79 Республика Алтай 9

80 Еврейская автономная область 6

81 Сахалинская область 5

82 Магаданская область 4

83 Республика Тыва 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Сахалинская область 0,02%

3. Республика Тыва 0,03% За последние сутки подтверждено 379 смертей: Москва 53

Санкт-Петербург 43

Московская область 29

Краснодарский край 14

Воронежская область 13

Красноярский край 12

Нижегородская область 11

Свердловская область 10

Тульская область 9

Пермский край 9

Ленинградская область 8

Ульяновская область 8

Волгоградская область 7

Ростовская область 7

Иркутская область 7

Смоленская область 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Новосибирская область 6

Владимирская область 5

Архангельская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Челябинская область 5

Тверская область 4

Вологодская область 4

Республика Башкортостан 4

Республика Татарстан 4

Оренбургская область 4

Омская область 4

Ивановская область 3

Курская область 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Белгородская область 2

Липецкая область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Астраханская область 2

Республика Мордовия 2

Самарская область 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Республика Коми 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Бурятия 1 За весь период по России умерло 89 473 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 322 человека: Санкт-Петербург 1411

Москва 1037

Московская область 555

Нижегородская область 447

Ростовская область 295

Иркутская область 288

Воронежская область 285

Самарская область 283

Астраханская область 276

Архангельская область 201

Кировская область 201

Свердловская область 189

Республика Карелия 180

Челябинская область 169

Тверская область 164

Пермский край 152

Саратовская область 151

Красноярский край 140

Волгоградская область 139

Ярославская область 137

Вологодская область 127

Смоленская область 118

Ленинградская область 118

Краснодарский край 118

Курская область 112

Омская область 111

Ульяновская область 108

Брянская область 106

Калининградская область 104

Владимирская область 102

Орловская область 97

Пензенская область 97

Калужская область 94

Ханты-Мансийский автономный округ 93

Томская область 91

Тульская область 86

Тюменская область 81

Республика Коми 78

Мурманская область 78

Новгородская область 78

Удмуртская Республика 76

Кабардино-Балкарская Республика 72

Хабаровский край 72

Рязанская область 71

Алтайский край 70

Ставропольский край 64

Приморский край 64

Курганская область 62

Забайкальский край 60

Оренбургская область 58

Республика Башкортостан 52

Новосибирская область 52

Ямало-Ненецкий автономный округ 51

Тамбовская область 50

Республика Калмыкия 49

Кемеровская область 49

Амурская область 49

Липецкая область 47

Республика Мордовия 45

Республика Чувашия 44

Карачаево-Черкесская Республика 39

Республика Дагестан 38

Чеченская Республика 38

Республика Марий Эл 38

Республика Бурятия 36

Республика Северная Осетия - Алания 31

Псковская область 30

Севастополь 28

Республика Саха (Якутия) 28

Камчатский край 28

Сахалинская область 27

Республика Адыгея 20

Костромская область 17

Республика Алтай 15

Республика Ингушетия 12

Белгородская область 9

Магаданская область 8

Республика Крым 6

Ивановская область 5

Республика Тыва 5

Республика Хакасия 4

Еврейская автономная область 3

Республика Татарстан 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 922 246