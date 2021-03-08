За сутки в России подтверждено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах

В России за последние сутки подтверждено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1421
- 2 Санкт-Петербург 956
- 3 Московская область 746
- 4 Нижегородская область 382
- 5 Ростовская область 268
- 6 Воронежская область 266
- 7 Самарская область 263
- 8 Иркутская область 207
- 9 Саратовская область 179
- 10 Свердловская область 176
- 11 Пермский край 156
- 12 Челябинская область 153
- 13 Волгоградская область 148
- 14 Красноярский край 144
- 15 Краснодарский край 137
- 16 Ленинградская область 133
- 17 Республика Башкортостан 133
- 18 Тверская область 132
- 19 Пензенская область 130
- 20 Вологодская область 124
- 21 Алтайский край 123
- 22 Кировская область 119
- 23 Архангельская область 118
- 24 Курская область 117
- 25 Ярославская область 117
- 26 Тульская область 109
- 27 Тамбовская область 107
- 28 Республика Карелия 105
- 29 Ульяновская область 103
- 30 Республика Бурятия 102
- 31 Липецкая область 100
- 32 Новосибирская область 100
- 33 Псковская область 98
- 34 Белгородская область 98
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 97
- 36 Забайкальский край 95
- 37 Калужская область 93
- 38 Брянская область 89
- 39 Калининградская область 88
- 40 Омская область 88
- 41 Владимирская область 86
- 42 Астраханская область 85
- 43 Орловская область 83
- 44 Тюменская область 79
- 45 Оренбургская область 79
- 46 Удмуртская Республика 78
- 47 Приморский край 78
- 48 Республика Коми 77
- 49 Мурманская область 74
- 50 Кабардино-Балкарская Республика 66
- 51 Ставропольский край 66
- 52 Смоленская область 64
- 53 Ивановская область 62
- 54 Рязанская область 62
- 55 Республика Крым 61
- 56 Курганская область 57
- 57 Новгородская область 56
- 58 Кемеровская область 56
- 59 Хабаровский край 51
- 60 Республика Татарстан 50
- 61 Севастополь 47
- 62 Республика Чувашия 45
- 63 Костромская область 42
- 64 Республика Мордовия 41
- 65 Республика Дагестан 40
- 66 Республика Саха (Якутия) 38
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- 68 Томская область 36
- 69 Амурская область 30
- 70 Республика Калмыкия 28
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 26
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 25
- 73 Республика Марий Эл 25
- 74 Камчатский край 22
- 75 Республика Хакасия 19
- 76 Республика Ингушетия 13
- 77 Чеченская Республика 12
- 78 Республика Адыгея 10
- 79 Республика Алтай 9
- 80 Еврейская автономная область 6
- 81 Сахалинская область 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Республика Тыва 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Сахалинская область 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 379 смертей:
- Москва 53
- Санкт-Петербург 43
- Московская область 29
- Краснодарский край 14
- Воронежская область 13
- Красноярский край 12
- Нижегородская область 11
- Свердловская область 10
- Тульская область 9
- Пермский край 9
- Ленинградская область 8
- Ульяновская область 8
- Волгоградская область 7
- Ростовская область 7
- Иркутская область 7
- Смоленская область 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Новосибирская область 6
- Владимирская область 5
- Архангельская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Челябинская область 5
- Тверская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Омская область 4
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Белгородская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Астраханская область 2
- Республика Мордовия 2
- Самарская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Коми 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 89 473 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 322 человека:
- Санкт-Петербург 1411
- Москва 1037
- Московская область 555
- Нижегородская область 447
- Ростовская область 295
- Иркутская область 288
- Воронежская область 285
- Самарская область 283
- Астраханская область 276
- Архангельская область 201
- Кировская область 201
- Свердловская область 189
- Республика Карелия 180
- Челябинская область 169
- Тверская область 164
- Пермский край 152
- Саратовская область 151
- Красноярский край 140
- Волгоградская область 139
- Ярославская область 137
- Вологодская область 127
- Смоленская область 118
- Ленинградская область 118
- Краснодарский край 118
- Курская область 112
- Омская область 111
- Ульяновская область 108
- Брянская область 106
- Калининградская область 104
- Владимирская область 102
- Орловская область 97
- Пензенская область 97
- Калужская область 94
- Ханты-Мансийский автономный округ 93
- Томская область 91
- Тульская область 86
- Тюменская область 81
- Республика Коми 78
- Мурманская область 78
- Новгородская область 78
- Удмуртская Республика 76
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Хабаровский край 72
- Рязанская область 71
- Алтайский край 70
- Ставропольский край 64
- Приморский край 64
- Курганская область 62
- Забайкальский край 60
- Оренбургская область 58
- Республика Башкортостан 52
- Новосибирская область 52
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Тамбовская область 50
- Республика Калмыкия 49
- Кемеровская область 49
- Амурская область 49
- Липецкая область 47
- Республика Мордовия 45
- Республика Чувашия 44
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Республика Дагестан 38
- Чеченская Республика 38
- Республика Марий Эл 38
- Республика Бурятия 36
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Псковская область 30
- Севастополь 28
- Республика Саха (Якутия) 28
- Камчатский край 28
- Сахалинская область 27
- Республика Адыгея 20
- Костромская область 17
- Республика Алтай 15
- Республика Ингушетия 12
- Белгородская область 9
- Магаданская область 8
- Республика Крым 6
- Ивановская область 5
- Республика Тыва 5
- Республика Хакасия 4
- Еврейская автономная область 3
- Республика Татарстан 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 922 246