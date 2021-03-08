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08.03.2021 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за последние сутки подтверждено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1421
  • 2 Санкт-Петербург 956
  • 3 Московская область 746
  • 4 Нижегородская область 382
  • 5 Ростовская область 268
  • 6 Воронежская область 266
  • 7 Самарская область 263
  • 8 Иркутская область 207
  • 9 Саратовская область 179
  • 10 Свердловская область 176
  • 11 Пермский край 156
  • 12 Челябинская область 153
  • 13 Волгоградская область 148
  • 14 Красноярский край 144
  • 15 Краснодарский край 137
  • 16 Ленинградская область 133
  • 17 Республика Башкортостан 133
  • 18 Тверская область 132
  • 19 Пензенская область 130
  • 20 Вологодская область 124
  • 21 Алтайский край 123
  • 22 Кировская область 119
  • 23 Архангельская область 118
  • 24 Курская область 117
  • 25 Ярославская область 117
  • 26 Тульская область 109
  • 27 Тамбовская область 107
  • 28 Республика Карелия 105
  • 29 Ульяновская область 103
  • 30 Республика Бурятия 102
  • 31 Липецкая область 100
  • 32 Новосибирская область 100
  • 33 Псковская область 98
  • 34 Белгородская область 98
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 97
  • 36 Забайкальский край 95
  • 37 Калужская область 93
  • 38 Брянская область 89
  • 39 Калининградская область 88
  • 40 Омская область 88
  • 41 Владимирская область 86
  • 42 Астраханская область 85
  • 43 Орловская область 83
  • 44 Тюменская область 79
  • 45 Оренбургская область 79
  • 46 Удмуртская Республика 78
  • 47 Приморский край 78
  • 48 Республика Коми 77
  • 49 Мурманская область 74
  • 50 Кабардино-Балкарская Республика 66
  • 51 Ставропольский край 66
  • 52 Смоленская область 64
  • 53 Ивановская область 62
  • 54 Рязанская область 62
  • 55 Республика Крым 61
  • 56 Курганская область 57
  • 57 Новгородская область 56
  • 58 Кемеровская область 56
  • 59 Хабаровский край 51
  • 60 Республика Татарстан 50
  • 61 Севастополь 47
  • 62 Республика Чувашия 45
  • 63 Костромская область 42
  • 64 Республика Мордовия 41
  • 65 Республика Дагестан 40
  • 66 Республика Саха (Якутия) 38
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  • 68 Томская область 36
  • 69 Амурская область 30
  • 70 Республика Калмыкия 28
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 26
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 25
  • 73 Республика Марий Эл 25
  • 74 Камчатский край 22
  • 75 Республика Хакасия 19
  • 76 Республика Ингушетия 13
  • 77 Чеченская Республика 12
  • 78 Республика Адыгея 10
  • 79 Республика Алтай 9
  • 80 Еврейская автономная область 6
  • 81 Сахалинская область 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Республика Тыва 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Сахалинская область 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 379 смертей:
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 43
  • Московская область 29
  • Краснодарский край 14
  • Воронежская область 13
  • Красноярский край 12
  • Нижегородская область 11
  • Свердловская область 10
  • Тульская область 9
  • Пермский край 9
  • Ленинградская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Волгоградская область 7
  • Ростовская область 7
  • Иркутская область 7
  • Смоленская область 6
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Владимирская область 5
  • Архангельская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Челябинская область 5
  • Тверская область 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Республика Татарстан 4
  • Оренбургская область 4
  • Омская область 4
  • Ивановская область 3
  • Курская область 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Севастополь 3
  • Забайкальский край 3
  • Камчатский край 3
  • Белгородская область 2
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Самарская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Коми 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Бурятия 1

За весь период по России умерло 89 473 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 322 человека:
  • Санкт-Петербург 1411
  • Москва 1037
  • Московская область 555
  • Нижегородская область 447
  • Ростовская область 295
  • Иркутская область 288
  • Воронежская область 285
  • Самарская область 283
  • Астраханская область 276
  • Архангельская область 201
  • Кировская область 201
  • Свердловская область 189
  • Республика Карелия 180
  • Челябинская область 169
  • Тверская область 164
  • Пермский край 152
  • Саратовская область 151
  • Красноярский край 140
  • Волгоградская область 139
  • Ярославская область 137
  • Вологодская область 127
  • Смоленская область 118
  • Ленинградская область 118
  • Краснодарский край 118
  • Курская область 112
  • Омская область 111
  • Ульяновская область 108
  • Брянская область 106
  • Калининградская область 104
  • Владимирская область 102
  • Орловская область 97
  • Пензенская область 97
  • Калужская область 94
  • Ханты-Мансийский автономный округ 93
  • Томская область 91
  • Тульская область 86
  • Тюменская область 81
  • Республика Коми 78
  • Мурманская область 78
  • Новгородская область 78
  • Удмуртская Республика 76
  • Кабардино-Балкарская Республика 72
  • Хабаровский край 72
  • Рязанская область 71
  • Алтайский край 70
  • Ставропольский край 64
  • Приморский край 64
  • Курганская область 62
  • Забайкальский край 60
  • Оренбургская область 58
  • Республика Башкортостан 52
  • Новосибирская область 52
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • Тамбовская область 50
  • Республика Калмыкия 49
  • Кемеровская область 49
  • Амурская область 49
  • Липецкая область 47
  • Республика Мордовия 45
  • Республика Чувашия 44
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Республика Дагестан 38
  • Чеченская Республика 38
  • Республика Марий Эл 38
  • Республика Бурятия 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Псковская область 30
  • Севастополь 28
  • Республика Саха (Якутия) 28
  • Камчатский край 28
  • Сахалинская область 27
  • Республика Адыгея 20
  • Костромская область 17
  • Республика Алтай 15
  • Республика Ингушетия 12
  • Белгородская область 9
  • Магаданская область 8
  • Республика Крым 6
  • Ивановская область 5
  • Республика Тыва 5
  • Республика Хакасия 4
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Татарстан 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 922 246

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