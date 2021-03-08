Захарова рассказала, как празднует 8 марта

В Международный женский день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получает поздравления, но не отказывается от возможности похозяйничать на кухне. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

"Мы как-то стараемся дома готовить все вместе​​​. У нас такая дружная бригада: моя мама, моя дочка. Очень любим хозяйничать втроем на кухне. Друг другу не мешаем никогда. Я с удивлением читаю, как люди припоминают фразу о том, что две хозяйки на кухне не уживаются. У нас три хозяйки, и мы прекрасно себя чувствуем", - поделилась Захарова. "Мы будем накрывать стол вместе нашим дружным женским коллективом", - добавила она.

По словам Захаровой, обычно на 8 марта ей дарят цветы и открытки, но как именно ее поздравят близкие, она узнает только в этот день. "В преддверии как-то у нас не принято ни спрашивать, ни рассказывать. Мы любим сюрпризы", - рассказала дипломат.

Она также отметила, что в последние годы женщины-коллеги активнее мужчин поздравляют с 8 марта. Она и сама так поступает.

Что касается поздравлений со стороны представителей западных стран, то некоторые из них присылают открытки, хотя в целом там не отмечают этот праздник так, как в России.