Фристайлистка Смирнова принесла России первое "золото" ЧМ в парном могуле

Россиянка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле. Это первая победа в этом виде соревнований в истории для России.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в эти дни в Казахстане.

В финал в парном могуле вышли сразу две представительницы России. Виктория Лазаренко в полуфинале превзошла Софиан Ганьон из Канады, а Анастасия Смирнова победила хозяйку соревнований Анастасию Городко. Таким образом сборная России гарантировала себе первое в истории "золото" в этом виде программы.

В решающем заезде Смирнова победила Лазаренко и завоевала золотую медаль.