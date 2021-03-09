Яровая предложила изучать в школах материалы Нюрнбергского трибунала

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что текст приговора Нюрнбергского трибунала надо изучать в школах. Это позволит через знание правды формировать у молодого поколения иммунитет к попыткам переписать историю.

В понедельник она приняла участие в слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных законодательным механизмам противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов, и попросила поддержать ее обращение к министрам образования и просвещения о том, "чтобы в наших образовательных программах было уделено внимание к первоисточнику, к самому приговору Нюрнбергского трибунала".

Яровая напомнила, что в тексте документа есть раздел, посвященный агрессии гитлеровской Германии против СССР. "Вы знаете, не нужно даже ничего комментировать и дополнительно рассказывать детям, если они сами прикоснутся к правде о том, как это было, - считает вице-спикер ГД. - Иммунитет молодого поколения должен формироваться через знание правды".

Она также попросила общественников поддержать еще одну ее инициативу, касающуюся увековечения памяти о Великой Отечественной войне. Речь идет о проекте создания единого реестра мемориалов в электронном виде. Это позволит с помощью QR-кода получить информацию о ходе боя в данном месте.

"Если вы поддержите инициативу по памятникам и по расширению программы образовательной высшей школы и средней школы, я думаю, что мы с вами сможем очень многое изменить через позитивное влияние и справедливое, искреннее повествование о том, что на самом деле было", - подчеркнула Ирина Яровая.