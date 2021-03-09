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09.03.2021,  
12:57
Текст:  Алексей Моисеев

Китай показал доработанную модель аналога БМП Т-15 "Армата"

Китайские оборонщики не оставляют надежд заинтересовать зарубежных военных своим проектом тяжелой боевой машины пехоты. Ее модель была продемонстрирована на 15-ой Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ).
VN50. Фото: Super A / youtube.com VN50. Фото: Super A / youtube.com
VN50. Фото: Super A / youtube.com

Первоначальная версия была презентована на этом же форуме в 2019 году. Как сообщалось, ее планировалось создать на шасси основного боевого танка VT-4 под обозначение VN50. Это давало возможность понять, сколько она будет весить, если изготовят реальный образец.

Военные эксперты называют данную ТБМП аналогом российской Т-15 на унифицированной платформе "Армата".

По обнародованным изображениям видно, что образец текущего года получил некоторые доработки по сравнению с тем, что был раньше. Существенно изменена верхняя лобовая деталь корпуса, которая стала короче. На ней, по всей видимости, установлены телевизионные камеры. В корме остались две дистанционно-управляемые 12,7-мм пулеметные установки, но убрали дополнительное оборудование. В то же время появились бочки с топливом.

Обитаемая башня с вооружением осталась прежней. В ней смонтированы 100-мм нарезная пушка, являющаяся также пусковой установкой управляемых ракет, 30-мм скорострельная автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Фото: Burliai / wikipedia.org
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Предполагается, что VN50 благодаря установке двигателя мощностью 1300-1500 л.с. будет обладать хорошей подвижностью.

В настоящее время в КНР уже испытана средняя боевая машина пехоты VN17 (масса - 30 тонн), выполненная на базе танка VT5. Правда, информация о заключенных контрактах пока не поступала.

VN50. Фото: Super A / youtube.com

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