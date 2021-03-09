Лавров обсудил с египетским коллегой ситуацию в Ливии

Ситуация в Ливии стала одной из главных тем телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с египетским коллегой Самехом Шукри. Речь, в частности, шла об интенсификации международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Выражена надежда, что переходное ливийское руководство сможет в сжатые сроки осуществить объединение госструктур и финансово-экономических институтов на базе принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета Ливии", - подчеркнули в МИД РФ.

Собеседники также подтвердили общий настрой "на продолжение координации для достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке в соответствии с имеющейся международно-правовой базой".