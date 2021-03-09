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9 марта 2021 г.

Постановление администрации Липецкой области от 4 марта 2021 года № 74 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 4 марта 2021 г.
Опубликован 9 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 03 марта 2021 года № 872 "О проведении дополнительных санитар но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля) следующее изменение:

в пункте 1.4.1 после слов "10 марта 2021 года включительно" дополнить словами ", с 11 марта по 24 марта 2021 года включительно".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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