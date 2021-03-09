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9 марта 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2021 г. № 18 "О признании утратившими силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 145 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации" и внесенных в него изменений"

Дата подписания 27 января 2021 г.
Опубликован 9 марта 2021 г.

Зарегистрирован 05.03.2021 г. № 62663

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.03.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2021 г. № 18
(pdf, PDF, 114 Кб)