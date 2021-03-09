Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.01.2021 г. № 18 "О признании утратившими силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 145 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации" и внесенных в него изменений"