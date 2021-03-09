Зарегистрирован 05.03.2021 г. № 62663
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.03.2021 г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.