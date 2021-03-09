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09.03.2021,  
11:26
Текст:  Антон Валагин

Новый ядерный бронепоезд ВМС США показали на фото

В Сети появились фото новых бронированных вагонов, предназначенных для перевозки ядерных материалов в интересах ВМС США.

Подвижной состав строится компанией Vigor Industrial по контракту с Пентагоном. Первый вагон нового образца будет поставлен заказчику в конце 2021 года и станет использоваться для военно-морской программы поддержки ядерных реакторов (NNPP). Иначе говоря, в них будут перевозить топливо для атомных авианосцев и субмарин: как новое, так и отработанное. NNPP ведает и другими грузами, относящимися к национальной безопасности, но перевозкой ядерных боеголовок занимается другая служба, уточнил The Drive.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Новые бронепоезда заменят на железных дорогах прежний подвижной состав NNPP, чей срок эксплуатации подходит к концу. Любопытно, что новые вагоны окрашены в синий цвет, в то время как раньше составы для перевозки ядерных материалов были белыми. Возможно, это попытка ввести в заблуждение экологических активистов, регулярно пикетирующих "ядерные поезда".

Бронированный вагон VWXX-800 на фото предназначен для охраны стратегического груза. Он защищен от стрелкового оружия, в средней части имеется возвышение с бойницами, позволяющими вести круговой обстрел. Также в боковины вагона вмонтированы прожектора. Согласно железнодорожной базе данных, длина вагона порядка 33 метров, ширина 3,5 метр, высота - 5 м. Масса около 60 тонн.

В ближайшее время ВМС США намерены приобрести как минимум пять вагонов нового образца. Корпорация Vigor построила для американского флота ряд мини-подлодок специального назначения, беспилотный гидросамолет, а также - совместно с чешской Skoda, - буй для проверки технологии превращения энергии волн в электрическую.

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