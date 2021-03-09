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Рубрика: В мире

Очередной штат США анонсировал отмену масочного режима

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон объявил об отмене с 16 марта ряда COVID-ограничений, в числе которых масочный режим. Это позволит барам, ресторанам, тренажерным залам и кинотеатрам "возобновить работу в нормальном режиме".

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Гордон заявил, что подобное решение связано со снижением числа активных случаев COVID-19 и госпитализаций на территории штата. Он также отметил "значительный успех" Вайоминга в области вакцинации, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News. Глава штата призвал всех жителей Вайоминга "продолжать нести личную ответственность" за свои действия во время пандемии коронавируса.

Напомним, ранее об отмене масочного режима уже объявили Техас и Миссисипи. Данное решение раскритиковал президент США Джо Байден, назвав этот шаг проявлением "неандертальского мышления".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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