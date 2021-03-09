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09.03.2021 10:06
Рубрика: Экономика

Определены колебания курса рубля в течение ближайшего месяца

Текст: Георгий Панин
На открытии торгов Московской биржи рубль укрепляется против евро, но, как и другие мировые валюты, слабеет по отношению к доллару США. К 9.50 по мск курс доллара поднялся на 20 копеек и составил 74,41 рубля, курс евро опустился на 21 копейку - до 88,24 рубля.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" Андрей Маслов, аналитик ГК "ФИНАМ", назвал факторы, влияющие на движение национальной валюты:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Как обойти наценки банка и обменять валюту по курсу биржи

- Поддержку российской валюте оказала встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение о сохранении квот на добычу в апреле для всех стран-участниц, кроме России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Такое решение продиктовано неустойчивым балансом на рынке нефти как по мнению Министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиз бин Салман, так и по мнению Александра Новака. Стоит отметить, что решение о сохранении квот также распространяется и на добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки со стороны Саудовской Аравии.

Что касается укрепления доллара, то главным драйвером остается рост доходностей гособлигаций США, который усилился после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк будет и дальше придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Таким образом, доходность по 10-летним казначейским облигациям достигла уровня 1,57%, а 30-летних - отметки 2,32%. Касаемо этого, Пауэлл сообщил о том, что не видит рисков в росте доходности гособлигаций, и регулятор пока не считает нужным ужесточать монетарную политику.

Также стоит отметить, что на данный момент санкции в отношении представителей силовых ведомств и узконаправленных химических военных предприятий РФ, введённые со стороны США и ЕС, не возымели должного эффекта на рубль и рыночные настроения в целом. Однако новые санкции со стороны США, которые возможно будут анонсированы в скором времени, могут привести к повышению компонента политической неопределенности в курсе российской валюты.

Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Помимо этого, благодаря растущей цене на нефть, Минфин РФ увеличит покупку валюты в рамках бюджетного правила до 6,7 млрд руб. в день, начиная с 5 марта. На протяжении всего трехмесячного периода скупки валюты мартовские объемы кажутся наиболее внушительными и превышают февральские в 2,8 раза. Напомним, что с 15 января Минфин РФ вернулся к покупкам валюты в рамках бюджетного правила, и объем скупки валюты на внутреннем рынке за почти три месяца достиг 150 млрд рублей. Ранее для снижения волатильности финансовых рынков регулятор проводил упреждающие продажи валюты.

Помнимо этого, стоит обратить внимание на продолжающую рост инфляцию, составившую по итогам февраля 5,7% г/г, что выше январских результатов в 5,2% г/г и прогнозов в 5,5% г/г.

С учетом вышеперечисленных факторов мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73,0-76 рублей за доллар и 88,5-91 рубль за евро.

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