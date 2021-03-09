Почему Манижа достойна "Евровидения-2021"

Конкурсанта от России выбирали всей страной в прямом эфире. Впервые с 2012 года. Причем SMS было так много, что в заранее отведенное по сценарию время - с 20.00 до программы "Время" - уложиться не удалось. И победителя объявили уже после ее окончания.

Больше всего голосов - 39,7 % набрала певица Манижа, опередившая конкурентов - дуэт #2Маши (чей хит "Босая" возглавлял хит-парады) и стильного, элегантного певца Антона Беляева, манерой исполнения, тембром голоса и мудростью в аранжировках и текстах порой напоминающего Боно из U2.

Зажигательная песня с ритмами хип-хопа и русской народной музыки должна понравиться европейцам

Но песня и концертный номер Манижы - Russian Woman - победил абсолютно справедливо. "Русская женщина" оказалась и притягательной, и задорной, и игривой, и остроумной. Для кого-то, может быть, и поучительной.

А на сцене Манижа со своими четырьмя бэк-вокалистами устроила радостный и куражный перепляс, схожий с тем, которые еще случаются на праздниках в российских деревнях. Не хватало разве что, может, гармони и лошкарей. Зрителям, наверняка, понравились и юмор, и мемы, которые тоже лихо изобиловали и в тексте "Русской женщины".

Да и этим словам, наверное, подпевали многие: "Поле, поле, поле, я ж мала/ Поле, поле, поле, так мала/ Как пройти по полю из огня/ Как пройти по полю, если ты одна?/ А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?/ А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?/ Испокон веков с ночи до утра/ С ночи-ночи ждем мы корабля, ждем мы корабля/ Очень-очень ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля/ А че ждать? Встала и пошла!.."

С одной стороны, почти гимн женской независимости и уверенности в себе, фактически - перефраз на тему "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет"… С другой - напоминание нам, мужчинам, в день 8 Марта о том, как мы должны беречь женщин… И что тоже важно: песня вполне соответствует нынешним трендам конкурса - она спета на двух языках - английском и русском.

Обозреватель "РГ" не раз бывал на "Евровидении", много общался и с организаторами, и европейскими болельщиками, не раз говорившими, что многим на "Евро" уже интересно не просто слушать хорошие песни, но и узнавать что-то новое о незнакомых им музыкальных культурах и языках. Песня "Русская женщина" как раз такая. Зажигательная, бойкая, с использованием ритмики хип-хопа, но еще в большей степени - русской народной танцевальной музыки.

После завершения прямого эфира Манижа вышла взволнованная с растекшимся по лицу гримом (обычно, как приходилось видеть - она им не пользуется). Счастливая, со словами: "Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Вообще не понимаю, что происходит!" Она написала эту песню 8 марта 2020 года, но все не исполняла - ждала подходящего случая.

Между тем у Манижи Сангин непростая судьба: она родилась в Душанбе. Когда ей было три года, семья уехала из охваченного гражданской войной Таджикистана, спаслась в России. У Манижи несколько братьев и сестер. Музыкальные предпочтения певицы - соул, этника и арт-поп. Благодаря чему ее и пригласили в проект "Куртки Кобейна" музыканты "Би-2".

Концертного опыта для "Евровидения" у Манижы вдоволь: в 2017 году она собрала даже Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Да и команда хорошая: менеджер певицы Майя Серикова прежде работала с Григорием Лепсом, а затем переключила внимание и таланты на Манижу.

Прямая речь

Манижа рассказала о смысле песни Russian Woman:

- Русская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. И никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя… Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня... И я мечтаю продемонстрировать ее миру такой, какой знаю сама - щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей.

Кстати

"Бурановские бабушки", которых в прошлый раз тоже выбирали всей страной, заняли на "Евровидении-2012" второе место.