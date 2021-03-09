Почему Манижа достойна "Евровидения-2021"

Новости

ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
В СФ предложили способ увеличить объемы компенсации материального ущерба 17:19
Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае 16:40
Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов 16:40
"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго 16:30
Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 19:53
Рубрика: Культура

Встала и пошла

Почему Манижа достойна "Евровидения-2021"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Конкурсанта от России выбирали всей страной в прямом эфире. Впервые с 2012 года. Причем SMS было так много, что в заранее отведенное по сценарию время - с 20.00 до программы "Время" - уложиться не удалось. И победителя объявили уже после ее окончания.

Больше всего голосов - 39,7 % набрала певица Манижа, опередившая конкурентов - дуэт #2Маши (чей хит "Босая" возглавлял хит-парады) и стильного, элегантного певца Антона Беляева, манерой исполнения, тембром голоса и мудростью в аранжировках и текстах порой напоминающего Боно из U2.

Зажигательная песня с ритмами хип-хопа и русской народной музыки должна понравиться европейцам

Но песня и концертный номер Манижы - Russian Woman - победил абсолютно справедливо. "Русская женщина" оказалась и притягательной, и задорной, и игривой, и остроумной. Для кого-то, может быть, и поучительной.

А на сцене Манижа со своими четырьмя бэк-вокалистами устроила радостный и куражный перепляс, схожий с тем, которые еще случаются на праздниках в российских деревнях. Не хватало разве что, может, гармони и лошкарей. Зрителям, наверняка, понравились и юмор, и мемы, которые тоже лихо изобиловали и в тексте "Русской женщины".

Да и этим словам, наверное, подпевали многие: "Поле, поле, поле, я ж мала/ Поле, поле, поле, так мала/ Как пройти по полю из огня/ Как пройти по полю, если ты одна?/ А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?/ А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?/ Испокон веков с ночи до утра/ С ночи-ночи ждем мы корабля, ждем мы корабля/ Очень-очень ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля/ А че ждать? Встала и пошла!.."

С одной стороны, почти гимн женской независимости и уверенности в себе, фактически - перефраз на тему "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет"… С другой - напоминание нам, мужчинам, в день 8 Марта о том, как мы должны беречь женщин… И что тоже важно: песня вполне соответствует нынешним трендам конкурса - она спета на двух языках - английском и русском.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021"

Обозреватель "РГ" не раз бывал на "Евровидении", много общался и с организаторами, и европейскими болельщиками, не раз говорившими, что многим на "Евро" уже интересно не просто слушать хорошие песни, но и узнавать что-то новое о незнакомых им музыкальных культурах и языках. Песня "Русская женщина" как раз такая. Зажигательная, бойкая, с использованием ритмики хип-хопа, но еще в большей степени - русской народной танцевальной музыки.

После завершения прямого эфира Манижа вышла взволнованная с растекшимся по лицу гримом (обычно, как приходилось видеть - она им не пользуется). Счастливая, со словами: "Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Вообще не понимаю, что происходит!" Она написала эту песню 8 марта 2020 года, но все не исполняла - ждала подходящего случая.

Фото: gettyimages
Армения отказалась от участия в "Евровидении-2021"

Между тем у Манижи Сангин непростая судьба: она родилась в Душанбе. Когда ей было три года, семья уехала из охваченного гражданской войной Таджикистана, спаслась в России. У Манижи несколько братьев и сестер. Музыкальные предпочтения певицы - соул, этника и арт-поп. Благодаря чему ее и пригласили в проект "Куртки Кобейна" музыканты "Би-2".

Концертного опыта для "Евровидения" у Манижы вдоволь: в 2017 году она собрала даже Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Да и команда хорошая: менеджер певицы Майя Серикова прежде работала с Григорием Лепсом, а затем переключила внимание и таланты на Манижу.

Прямая речь

Манижа рассказала о смысле песни Russian Woman:

- Русская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. И никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя… Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня... И я мечтаю продемонстрировать ее миру такой, какой знаю сама - щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей.

Кстати

"Бурановские бабушки", которых в прошлый раз тоже выбирали всей страной, заняли на "Евровидении-2012" второе место.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение-2021"

Главное сегодня

В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Утвержден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
Федеральным музеям разрешили проводить экскурсии для школьников
К 2024 году виртуальные концертные залы появятся в каждом втором городе РФ