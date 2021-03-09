Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых деятельность, имеющая стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности, не является основной, сообщает ТАСС.

Закон должен усовершенствовать порядок иностранного инвестирования в такие компании. Речь идет о мясокомбинатах, птицефабриках, производителях шерсти, шкур, пуха и предприятиях по производству парфюмерно-косметической продукции. Кроме того, в список войдут общества, включенные в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения (водоотведения), предприятия стекольной, керамической, текстильной, металлургической, деревообрабатывающей промышленности, строительные, сельскохозяйственные предприятия, санаторно-курортные организации.

Закон вводит упрощенный порядок рассмотрения обращений иностранных инвесторов и принятия решений о согласовании сделок по таким компаниям. Рассматривать обращения будет ФАС при получении заключений профильных федеральных органов власти об отсутствии угрозы обороне и безопасности государства