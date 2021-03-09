Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики

Завтра президент Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Запланирован доклад министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Будет рассмотрен и ряд других актуальных вопросов.

Также, как уже не раз сообщала "РГ", завтра президенты России и Турции в режиме телемоста дадут старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую". Станцию строит "Росатом". Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.