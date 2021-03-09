Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов

Несмотря на пандемию и месячный простой на стройплощадках весной, доля сданных вовремя новостроек в прошлом году выросла в Москве чуть более чем на 5%. Если в 2019 году застройщики сдали в срок 57% проектов, то в 2020-м эта цифра увеличилась до 62,1%.

Такие подсчеты сделали в риелторской компании "Метриум". Там говорят, что в последний раз такой высокий уровень ввода домов в срок фиксировался в 2017 году - тогда в заявленные изначально сроки сдали 63% новостроек. Речь идет только о домах эконом и комфорт-класса - это самый массовый сегмент. В выборку попали как проекты в старых границах столицы, так и в Новой Москве.

Аналитики подсчитали, что еще до начала пандемии московские девелоперы планировали полностью или частично сдать в 2020 году 66 проектов. В срок уложились 37 из них, а еще 4 проекта опоздали незначительно - они получили разрешение на ввод в первые недели 2021 года, сведя задержку к минимуму. В итоге из 66 проектов в срок ввели 41.