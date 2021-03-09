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В Ярославле скончалась Народная артистка РФ Татьяна Иванова

Драматический театр
    09.03.2021, 11:13
Текст:   Элина Труханова(Ярославль)

В Ярославле на 74-м году жизни скончалась актриса театра имени Федора Волкова, Народная артистка России Татьяна Борисовна Иванова.

В Волковском театре рассказали, что дебютировала Иванова на сцене Волковского ровно полвека назад - в марте 1971 года, в спектакле "Сказки старого Арбата" по пьесе Алексея Арбузова, где она, еще  студентка третьего курса Ярославского театрального училища, исполнила роль Виктоши.

Очень быстро Татьяна стала одной из ведущих актрис в труппе. По признанию коллег и зрителей, ее исполнительский диапазон был неисчерпаем: она одинаково легко, изобретательно и органично существовала в ролях лирических, комедийных, драматических героинь, поражая зрителей тонкостью, законченностью, актерским мастерством.

- До последних дней Народная артистка России Татьяна Иванова активно служила в театре, была полна творческих планов. 4 февраля состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. Она репетировала главную роль в спектакле "На краю земли", премьера которого назначена на День театра - 27 марта, - рассказали в театре имени Волкова.

Свои соболезнования в связи с кончиной Татьяны Ивановой выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. По его словам, зрители запомнили Татьяну Борисовну "актрисой, по-настоящему проживающей каждую роль".

- Помню, как в 2019 году мы вместе отстаивали Волковский театр (от объединения его с Александринским из Санкт-Петербурга - примечание автора), как глубоко ее трогала судьба Первого русского, - подчеркнул губернатор, назвав Татьяну Иванову "настоящим человеком, прекрасной женщиной и актрисой".

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