На Колыме погиб работник золотодобывающей компании

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего золотодобывающего предприятия. Оно расследуется по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

23 февраля плотник компании при производстве работ по ремонту здания в поселке Дебин Ягоднинского городского округа упал с лестничного марша внутри объекта. В результате мужчина получил травмы, ставшие смертельными.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей, изымаются и изучаются документы предприятия, в том числе, регламентирующие деятельность по организации надлежащей охраны труда", - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.