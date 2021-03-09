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09.03.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

На Колыме погиб работник золотодобывающей компании

Текст: Юлия Гарднер

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего золотодобывающего предприятия. Оно расследуется по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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23 февраля плотник компании при производстве работ по ремонту здания в поселке Дебин Ягоднинского городского округа упал с лестничного марша внутри объекта. В результате мужчина получил травмы, ставшие смертельными.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей, изымаются и изучаются документы предприятия, в том числе, регламентирующие деятельность по организации надлежащей охраны труда", - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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