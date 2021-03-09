Трутнев поручил взять на контроль дело инспектора Байкальского заповедника

Заместитель Председателя Правительства РФ и полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды России и руководству Республики Бурятия разобраться в кратчайшие сроки с возбуждением уголовного дела на инспектора Байкальского заповедника, задержавшего браконьеров, а аппарату полпредства ДФО взять данное происшествие на контроль. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

"Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием - уже правонарушение. Во всей этой ситуации необходимо тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки разобраться", - сказал Юрий Трутнев.

Как отметил полномочный представитель Президента РФ, задача всех органов государственной власти - защищать людей, добросовестно выполнявших свои обязанности, а также гарантировать соблюдение требований природоохранного законодательства.

Ранее в федеральных и региональных СМИ появилась информация о том, что в октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Государственный инспектор отдела охраны Байкальского заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров.

В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тыс. рублей. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров. У Сергея Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Сергей Красиков стал фигурантом уголовного дела.